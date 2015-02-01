необходимо нарисовать баннер-поздравление для размещения в слайдере на главной странице сайта, и создать открытку с этой же иллюстрацией для отправки в электронном виде.
Нарисовать несколько иллюстраций для браузерной игры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать иллюстрации предприятий для экономической онлайн браузерной игры.
Подробности в прикрепленном файле.
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