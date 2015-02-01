Нарисовать несколько иллюстраций для браузерной игры

Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок386 просмотров
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Необходимо нарисовать иллюстрации предприятий для экономической онлайн браузерной игры.

Подробности в прикрепленном файле.

9 лет назад
sawnow
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Winblade
Анна 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$210
20 дней
Все отлично! При рисовке были учтены все пожелания, исправления. Все оперативно. буду работать с этим исполнителем еще.
Очень ответственный и приятный в общении заказчик. Понятные ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!