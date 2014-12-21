Оконные профили, иконки

Добрый день.

Необходимо отрисовать оконные профили в разрезе, комплект иконок на оконную тематику и иллюстрации на тему остекление балконов, окна и т.п.. Иконки в стиле flat, material design.

В идеале, для удобства расчетов, если это будет один исполнитель.

Жду от Вас примеры аналогичных работ, стоимость и сроки.