Оконные профили, иконки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок185 просмотров
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Добрый день.

Необходимо отрисовать оконные профили в разрезе, комплект иконок на оконную тематику и иллюстрации на тему остекление балконов, окна и т.п.. Иконки в стиле flat, material design.

В идеале, для удобства расчетов, если это будет один исполнитель.

Жду от Вас примеры аналогичных работ, стоимость и сроки.

9 лет назад
4yniMyni
Евгений 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад