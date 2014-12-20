Новогодняя картинка к тексту

Иллюстрации и РисункиЗакрыт23 заявки272 просмотра
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Делаем рассылку клиентам, нужно для текста сделать картинку. Основные элементы:

Новогодние шары, елочка, X2 (смысл акции подарить при покупке в два раза больше), сам текст

9 лет назад
ivanandrey
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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