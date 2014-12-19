35 коллажей

Есть чертеж коттеджного поселка в PDF. Нужно отрисовать приблизительно вот такое http://www.avilla.ru/karta/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать около 35 качественных коллажей азартной тематики для публикации на сайте. Размер каждого коллажа ~750х450 px. Коллажи должны быть нарисованы профессиональным дизайнером, с применением различных графических эффектов. Более подробно при личной переписке.
Оплата 400 рублей за коллаж.
В день нужно делать не менее 4-5 коллажей, соответственно работа должна быть закончена за срок 7-9 дней (лучше всего сдать работу до НГ).
ВАЖНО!!! «Недодизайнеры» и фрилансеры, которые решили, что они дизайнеры лишь потому, что знают фотошоп на начальном уровне, НЕ ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ, они все равно будут отклонены. То, что Вы сможете мне предложить, я могу и сам нарисовать бесплатно. Мне нужны качественные и красивые коллажи.
При подаче заявки обязательно оставляйте ссылку на свое портфолио с коллажами.
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