35 коллажей

Нужно нарисовать около 35 качественных коллажей азартной тематики для публикации на сайте. Размер каждого коллажа ~750х450 px. Коллажи должны быть нарисованы профессиональным дизайнером, с применением различных графических эффектов. Более подробно при личной переписке.

Оплата 400 рублей за коллаж.

В день нужно делать не менее 4-5 коллажей, соответственно работа должна быть закончена за срок 7-9 дней (лучше всего сдать работу до НГ).

ВАЖНО!!! «Недодизайнеры» и фрилансеры, которые решили, что они дизайнеры лишь потому, что знают фотошоп на начальном уровне, НЕ ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ, они все равно будут отклонены. То, что Вы сможете мне предложить, я могу и сам нарисовать бесплатно. Мне нужны качественные и красивые коллажи.

При подаче заявки обязательно оставляйте ссылку на свое портфолио с коллажами.