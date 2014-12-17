Нужна красивая картинка темы на игру Minecraft

Нужна красивая картинка на скин из игры Minecraft.

Всем привет!

Нужна примерно такая картинка:

Стоит вот этот человечек,смотрит вперед,в правой руке у него деревянный топор,в левой книга(тоже из Майнкрафта).

Картинка должна быть эпичная такая,фон можно сероватый,а еще текст Graham Server.Этот человечек должен быть с топориком и книжкой а впереди него надпись Graham Server,скин и текст должны быть по центру.Отправлю еще быстро нарисованный в пейнте рисунок,это примерно так должно быть)Если что обсудим в ЛС или skype..