Нужна красивая картинка темы на игру Minecraft

Есть исходное изображение - нужного его перевести в вектор
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна красивая картинка на скин из игры Minecraft.
Всем привет!
Нужна примерно такая картинка:
Стоит вот этот человечек,смотрит вперед,в правой руке у него деревянный топор,в левой книга(тоже из Майнкрафта).
Картинка должна быть эпичная такая,фон можно сероватый,а еще текст Graham Server.Этот человечек должен быть с топориком и книжкой а впереди него надпись Graham Server,скин и текст должны быть по центру.Отправлю еще быстро нарисованный в пейнте рисунок,это примерно так должно быть)Если что обсудим в ЛС или skype..
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