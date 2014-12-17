MrZerrix

Валентин MrZerrix

 
26 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Пиар видео Вконтакте

    Нужно оставлять видео под разными популярными видео в комментариях.   Требуется СВОЙ аккаунт Вконтакте(желательно фейковый).  Подробнее при обсуждении заказа.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуются люди для пиара видео

    Предлагаю заработать немного денег за выполнение простых действий в соц.сети ВК.Работа не сложная,в день минут 20 занимает.Работа состоит в том что Вы будете с аккаунта данного мной в комментариях под популярными видео ВК оставлять наши ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна красивая картинка темы на игру Minecraft

    Нужна красивая картинка на скин из игры Minecraft. Всем привет! Нужна примерно такая картинка: Стоит вот этот человечек,смотрит вперед,в правой руке у него деревянный топор,в левой книга(тоже из Майнкрафта). Картинка должна ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад