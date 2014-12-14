Иллюстрации для детской книги.

Привет всем!

А дело было так: Один хороший автор написал отличную книгу для детей младшего школьного возраста. 200 страниц печатного текста. Главные герои это две маленькие пчелки которые любят путешествовать, и 2 злых существ которые им будут препятствовать. В общем, все с кем им придется столкнуться это насекомые.

Нам нужно 70 иллюстраций 2Д по 1000 грн за каждую. (торг уместен) и полтора месяца в запасе.