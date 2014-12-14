Иллюстрации для детской книги.

Требуется создать подарочную карту для компании. Можно с использованием уже имеющихся шаблонов. с логотипом компании. Так же сделать в 3х цветах с разным текстом. Частичная предоплата
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем!
А дело было так: Один хороший автор написал отличную книгу для детей младшего школьного возраста. 200 страниц печатного текста. Главные герои это две маленькие пчелки которые любят путешествовать, и 2 злых существ которые им будут препятствовать. В общем, все с кем им придется столкнуться это насекомые.
Нам нужно 70 иллюстраций 2Д по 1000 грн за каждую. (торг уместен) и полтора месяца в запасе.
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