Подарочный сертификат в фотошопе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт33 заявки357 просмотров
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Требуется создать подарочную карту для компании. Можно с использованием уже имеющихся шаблонов. с логотипом компании. Так же сделать в 3х цветах с разным текстом. Частичная предоплата

9 лет назад
shamil-isi
Шамиль 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад