Корпоративная новогодняя открытка (спецтехника)

С Евгенией работала уже не первый раз. Как всегда всё было сделано быстро и качественно. И что самое приятное - сделала несколько вариантов открытки, я даже выбрать не могла, и Евгения доработала и отдала два варианта. Спасибо! Очень рада сотрудничеству!