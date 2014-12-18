Графическое оформление группы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок215 просмотров
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Наша группа http://vk.com/idilbaby

Необходимо: графическое оформление группы - аватар большой, прикрепленная картинка, графическое меню, аватары фотоальбомов, watermark.

9 лет назад
Diiana
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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