Нужна иллюстрация для принта на футболку

Мы хотим добавить в определенные категории товаров сайзчарты, и нам нужны картинки, которые будут понятно объяснять, что нужно померять клиенту, чтобы подобрать правильный размер. На всех картинках должно быть графическое изображение товара, с обозначением необходимых измерений. Изображения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна интересная иллюстрация,рисунок или фото для последующего нанесения на ткань по принципу шелкографии. Изображение может быть как ч/б, так и из двух или трех цветов, также рассматриваю вариант фотоколлажа. Предпочтение отдаю психоделическому/абстрактному изображению. Готов обсудить идеи, предложения, стоимость и сроки.
Пример смотри ниже.
Без предоплаты.
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