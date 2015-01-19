Нужен набросок для анимации.

Нужно по фотографии сделать набросок черной кистью в фотошопе.

На фотографии изображена природа, каждый элемент должен быть в отдельном слое (река, горы, деревья, облака. цветы, кусты) для дальнейшей анимации появления этих элементов. Все должно располагаться в точности как на фотографии, т.к. после анимации линий будет появляться фотография.

Пример в приложении. Рисунок нужен поскорее.

Присылайте сроки реализации и стоимость работы.

Фотографию в большом разрешении вышлю выбранному исполнителю.