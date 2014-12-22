Отрисовать картинки сайзчартов для магазина

Нужно по фотографии сделать набросок черной кистью в фотошопе. На фотографии изображена природа, каждый элемент должен быть в отдельном слое (река, горы, деревья, облака. цветы, кусты) для дальнейшей анимации появления этих элементов. Все должно располагаться ...
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Мы хотим добавить в определенные категории товаров сайзчарты, и нам нужны картинки, которые будут понятно объяснять, что нужно померять клиенту, чтобы подобрать правильный размер.
На всех картинках должно быть графическое изображение товара, с обозначением необходимых измерений.
Изображения будут размещены на страницах велосипедного магазина.
Всего должно быть 16 изображений в векторе (AI).
ТЗ подробное доступно: https://docs.google.com/document/d/1TNi2eqEEnP9ziuG-ZprxEVeWcLhlC2YkQiv7caQyDBA/edit?usp=sharing
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