Отрисовать картинки сайзчартов для магазина

$80
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок170 просмотров
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Мы хотим добавить в определенные категории товаров сайзчарты, и нам нужны картинки, которые будут понятно объяснять, что нужно померять клиенту, чтобы подобрать правильный размер.

На всех картинках должно быть графическое изображение товара, с обозначением необходимых измерений.

Изображения будут размещены на страницах велосипедного магазина.

Всего должно быть 16 изображений в векторе (AI).

ТЗ подробное доступно: https://docs.google.com/document/d/1TNi2eqEEnP9ziuG-ZprxEVeWcLhlC2YkQiv7caQyDBA/edit?usp=sharing

9 лет назад
hlrd
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
zaozabot
Ярослав 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
65 отзывов
9 лет назад
$67
3 дня
По всем параметрам Ярослав нас устроил (касчество / сроки / коммуникация / расценки). Все реактивно и что здорово - Ярослав даже предугадал наши пожелания и всю работу сразу с первого раза сделал отлично.
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