Отрисовать картинки сайзчартов для магазина

Мы хотим добавить в определенные категории товаров сайзчарты, и нам нужны картинки, которые будут понятно объяснять, что нужно померять клиенту, чтобы подобрать правильный размер.

На всех картинках должно быть графическое изображение товара, с обозначением необходимых измерений.

Изображения будут размещены на страницах велосипедного магазина.

Всего должно быть 16 изображений в векторе (AI).

ТЗ подробное доступно: https://docs.google.com/document/d/1TNi2eqEEnP9ziuG-ZprxEVeWcLhlC2YkQiv7caQyDBA/edit?usp=sharing