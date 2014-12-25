Отрисовать листовку в кривых для печати за 2-3 часа

$12
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По тз отрисовать буклет, примеры выполненной работы во вложении, информацию для буклета брать с сайта сушивгеше.рф

Пример выполненной работы на 8 разворотов, тз на 4

Оплата в рублях 600р

9 лет назад
niggcrash
Олег 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель, мне главное было сделать в срок. Исполнитель оперативно реагировал на правки и все ушло в печать во время ) Спасибо.
приятно работать когда заказчик знает чего хочет))
  • Похожие заказы

  • 35 коллажей

    Нужно нарисовать около 35 качественных коллажей азартной тематики для публикации на сайте. Размер каждого коллажа ~750х450 px. Коллажи должны быть нарисованы профессиональным дизайнером, с применением различных графических эффектов. Более подробно при личной переписке. Оплата 400 рублей ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изготовление чёрно-белых зарисовок девушек

    $1000

    Требуются чёрно-белые зарисовки в стиле комикса gen13 (пример №1 на фотографии), предположительно карандашом, основа которых- девушка. Исполнителю работы высылаются черновые работы будущих зарисовок (пример №2 на фотографии), содержащие, частично или полностью, расположение тела и примерный ...

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна иллюстрация для принта на футболку

    Нужна интересная иллюстрация,рисунок или фото для последующего нанесения на ткань по принципу шелкографии. Изображение может быть как ч/б, так и из двух или трех цветов, также рассматриваю вариант фотоколлажа. Предпочтение отдаю психоделическому/абстрактному изображению. Готов обсудить ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать картинки сайзчартов для магазина

    $80

    Мы хотим добавить в определенные категории товаров сайзчарты, и нам нужны картинки, которые будут понятно объяснять, что нужно померять клиенту, чтобы подобрать правильный размер. На всех картинках должно быть графическое изображение товара, с обозначением необходимых измерений. Изображения ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен набросок для анимации.

    Нужно по фотографии сделать набросок черной кистью в фотошопе. На фотографии изображена природа, каждый элемент должен быть в отдельном слое (река, горы, деревья, облака. цветы, кусты) для дальнейшей анимации появления этих элементов. Все должно располагаться ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад