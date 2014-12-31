Отрисовать группу Vkontakte по тз

Добрый день. Необходимо отрисовать оконные профили в разрезе, комплект иконок на оконную тематику и иллюстрации на тему остекление балконов, окна и т.п.. Иконки в стиле flat, material design. В идеале, для удобства расчетов, если это будет ...
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По тз надо отрисовать группу, аватар, меню группы ( по вкладкам добавление товара ) и блок контактов. Бюджет проекта 1000р оплата в рублях.
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