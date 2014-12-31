Отрисовать группу Vkontakte по тз

Очень интересный подрядчик. Плюсы + 1) Чувство юмора, переписку выкладывать не буду, но каждый ответ вызывал у меня улыбку на лице, спасибо за хорошее настроение. 2) Работал без предоплаты, удивило, так как работали 1 раз. 3) Я затянул с оплатой, так как планировались изменения в проекте, не разу не написал, что ждет оплату. 4) Работу выполнил на 100% ожиданий. 5) По срокам опоздал максимум часа на 2-3 но это дизайнеры, сами все понимаете, для людей данной профессии это сверх результат, в общем тоже спасибо за сроки:) Минусы - Смущало очень малое время на weblancer'e Рекомендую. Хороший дизайнер.