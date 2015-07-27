belondes

Владислав belondes

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Логотипы. Приложения, Баннеры

Работаем до победы!

.. пользуюсь доверием людей, трансформируя

их жизнь (и работу) в магию

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Требуется перерисовать картинку в фотошопе
Быстро перерисовали картинки. Рекомендую!
Приятно было поработать с Денисом! Рекомендую!
Ответный отзыв
Margarita163
Маргарита 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
$12
10 баллов
10 лет назад
Картинка для сайта
Честно сказать я в шоке от это молодого человека! Работу выполнил на 5 + ! в течение часа и без единой поправки от меня! предыдущие дизайнеры меня сутками мучили присылая полную ерунды. Спасибо. обращусь еще и не раз!
Очень приятно работать с Маргаритой! Всем советую!
Ответный отзыв
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать 5 баннеров
Влад замечательно отработал. Все на высоком уровне. Сразу понял что хочу от него. Доработок минимум, что очень радует. В общении приятный, без загонов. Всегда на связи! Рекомендую всем и каждому!
Все конкретно и по делу. Моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
4telecom
Федоров 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Заказ на создание тематических баннеров и слайдов для слайдера на сайт
Все круто, быстро , качественно, никаких нареканий.
Спасибо за интересный проект, который между прочим, продолжаем потихоньку улучшать до сих пор! Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Danilmos
Даниэль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать 3 баннера
Очень доволен сотрудничеством с данным человеком! Выбрал среди других дизайнеров, потому что он предложил нарисовать скетч еще до выбора его исполнителем. Ну а после предварительных набросков, я понял что можно ему довериться. В итоге остались только положительные впечатления, быстро, по делу и главное как нужно :) Советую!
Хорошо поработали! Рекомендую человека!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов