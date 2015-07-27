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Работаем до победы!
.. пользуюсь доверием людей, трансформируя
их жизнь (и работу) в магию
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Быстро перерисовали картинки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Денисом! Рекомендую!
$12
10 баллов
10 лет назад
Честно сказать я в шоке от это молодого человека! Работу выполнил на 5 + ! в течение часа и без единой поправки от меня! предыдущие дизайнеры меня сутками мучили присылая полную ерунды. Спасибо. обращусь еще и не раз!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Маргаритой! Всем советую!
$12
10 баллов
10 лет назад
Влад замечательно отработал. Все на высоком уровне. Сразу понял что хочу от него. Доработок минимум, что очень радует. В общении приятный, без загонов. Всегда на связи! Рекомендую всем и каждому!
Ответный отзыв
Все конкретно и по делу. Моментальная оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Все круто, быстро , качественно, никаких нареканий.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект, который между прочим, продолжаем потихоньку улучшать до сих пор! Отличный заказчик!
$30
10 баллов
10 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с данным человеком! Выбрал среди других дизайнеров, потому что он предложил нарисовать скетч еще до выбора его исполнителем. Ну а после предварительных набросков, я понял что можно ему довериться. В итоге остались только положительные впечатления, быстро, по делу и главное как нужно :) Советую!
Ответный отзыв
Хорошо поработали! Рекомендую человека!