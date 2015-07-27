Очень доволен сотрудничеством с данным человеком! Выбрал среди других дизайнеров, потому что он предложил нарисовать скетч еще до выбора его исполнителем. Ну а после предварительных набросков, я понял что можно ему довериться. В итоге остались только положительные впечатления, быстро, по делу и главное как нужно :) Советую!