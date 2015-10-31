Картинка для сайта

$12
БаннерыЗавершен8 заявок206 просмотров
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тщательно проработать картинку, сделать ее более презентабельной, прописать название брендов  в их фирменном стиле. примерно на одной трети картинки справа добавить "акцию" мы даем 5% скидку на следующую покупку за фото- отзыв в инстаграм. Картинка для интернет магазина Корейской косметики. слева вверху добавить "основано в 2014 году". так же разместить логотип. "Доставка от 1 часа", "принимаем банковские карты."

8 лет назад
Margarita163
Маргарита 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
belondes
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
1 день
Честно сказать я в шоке от это молодого человека! Работу выполнил на 5 + ! в течение часа и без единой поправки от меня! предыдущие дизайнеры меня сутками мучили присылая полную ерунды. Спасибо. обращусь еще и не раз!
Очень приятно работать с Маргаритой! Всем советую!
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