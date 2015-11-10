Дизайн статического баннера на сайт

БаннерыЗавершен22 заявки306 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн баннера для сайта, сам баннер представляет собой 4 меняющиеся по очереди картинки. Нужно сделать дизайн каждой картинки.

8 лет назад
Abs_on
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lorelai891
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена очень хорошо. Дизайнер полностью выполнила все поставленные задачи и пожелания.
Все хорошо, спасибо за работу!
  • Похожие заказы

  • Создание баннера с акцией на сайт.

    $15

    Доброго времени суток. Сайт: moiokna.by Сфера работы: окна ПВХ, балконные рамы (алюминиевые, пвх), балконные двери (блоки) пвх, двери (пвх и алюминиевые), обшивка балконов (вагонка, сайдинг, пвх, мдф.) Суть акции: "рассрочка на 6 месяцев, 0% переплаты, 0% предоплаты", текст будет ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание трёх анимированных баннеров для сервиса AppRating

    $50

    Сервис [url=http://apprating.ru]AppRating.ru[/url] предназначен для продвижения в топ рейтингов Google Play и Apple Store мобильных приложений, путём покупки мотивированных установок у нашего сервиса.  Сервис в свою очередь платит своим исполнителям, за установки приложений наших рекламодателей (мотивирует ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн рекламного баннера для интернет сайта. Тематика: Новый Год

    Требуется изготовить рекламный баннер для сайта. Скрин прикрепляю. Тематика - Новый год, костюмы деда Мороза, костюмы снегурочки, искусственные елки.  Пример ужасного баннера в самом верху скрина.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер 940х90

    Баннер 940х90 под ивент http://legalaid.ua/ua/event/forum-nerukhomosti Требования здесь - https://dom.ria.com/ru/price/view/?requirements=1

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash баннер под БаЯн

    Приветствую! нужен исполнитель flash баннеров, знакомый с правилами и стандартами БаЯна пример того, что хочу получить http://avatars-fast.yandex.net/get-mcb/BnlQcelZsOeGudbt82wcYQ/swf?rnd=806564&amp;link1 !!! первый заказ БЕЗ предоплаты !!!

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннеры на тему хэллоуина

    Уважаемые дизайнеры, для проекта нужно отрисовать два баннера на тему хэллоуина. Один вертикальный с анимацией, второй статичный горизонтальный. Пожалуйста, указывайте стоимость сразу, хотя бы примерную.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина

    $6

    Здравствуйте! Нужен баннер для демонстрации продукта в интернет-магазине шаблонов для вырезания из бумаги. Есть образец (в PSD формате) и необходимые графические материалы. Необходимо выполнить небольшую корректировку оформления, изменить название и вставить другой шаблон. Пример - в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер

    Баннер для розыгрыша маски NEXXT для волос в бесплатной группе города. Указать сроки - начало 28 октября, конец 4 ноября. Условия: добавиться в друзья к Светлане Мазловой, и сделать репост записи. Приз нужно забрать самостоятельно. ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад