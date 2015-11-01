15 баннеров для Google

БаннерыЗавершен21 заявка230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо нарисовать 15 баннеров для Google Adwords.

Параметры такие:

  • Вертикальный прямоугольник: 240 x 400.
  • Полноразмерный мобильный баннер: 320 x 50.
  • Баннер: 468 x 60
  • Полноразмерный баннер: 728 x 90
  • Квадрат: 250 x 250
  • Малый квадрат: 200 x 200
  • Большой прямоугольник: 336 x 280
  • Встроенный прямоугольник: 300 x 250
  • Небоскреб: 120 x 600
  • Широкий небоскреб: 160 x 600
  • Блок на половину страницы: 300 x 600
  • Большой полноразмерный баннер: 970 x 90
  • Большой баннер для мобильных устройств: 320 х 100
  • Билборд: 970 x 250
  • Портрет: 300 x 1050
Размер файла - не более 150 КБ

тематика - сантехника и мебель для ванной

прошу указывать цену В РУБЛЯХ за весь объём.

оплата на карту, ЯД или ВМ или еще как:)

8 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$24
1 день
Алмаз грамотный и ответственный исполнитель! Работу выполнил качественно и очень быстро. Спасибо! Мои рекомендации!
Проект на 10+. Рекомендую, как надёжного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Создание баннера с акцией на сайт.

    $15

    Доброго времени суток. Сайт: moiokna.by Сфера работы: окна ПВХ, балконные рамы (алюминиевые, пвх), балконные двери (блоки) пвх, двери (пвх и алюминиевые), обшивка балконов (вагонка, сайдинг, пвх, мдф.) Суть акции: "рассрочка на 6 месяцев, 0% переплаты, 0% предоплаты", текст будет ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание трёх анимированных баннеров для сервиса AppRating

    $50

    Сервис [url=http://apprating.ru]AppRating.ru[/url] предназначен для продвижения в топ рейтингов Google Play и Apple Store мобильных приложений, путём покупки мотивированных установок у нашего сервиса.  Сервис в свою очередь платит своим исполнителям, за установки приложений наших рекламодателей (мотивирует ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн рекламного баннера для интернет сайта. Тематика: Новый Год

    Требуется изготовить рекламный баннер для сайта. Скрин прикрепляю. Тематика - Новый год, костюмы деда Мороза, костюмы снегурочки, искусственные елки.  Пример ужасного баннера в самом верху скрина.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер 940х90

    Баннер 940х90 под ивент http://legalaid.ua/ua/event/forum-nerukhomosti Требования здесь - https://dom.ria.com/ru/price/view/?requirements=1

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash баннер под БаЯн

    Приветствую! нужен исполнитель flash баннеров, знакомый с правилами и стандартами БаЯна пример того, что хочу получить http://avatars-fast.yandex.net/get-mcb/BnlQcelZsOeGudbt82wcYQ/swf?rnd=806564&amp;link1 !!! первый заказ БЕЗ предоплаты !!!

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннеры на тему хэллоуина

    Уважаемые дизайнеры, для проекта нужно отрисовать два баннера на тему хэллоуина. Один вертикальный с анимацией, второй статичный горизонтальный. Пожалуйста, указывайте стоимость сразу, хотя бы примерную.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина

    $6

    Здравствуйте! Нужен баннер для демонстрации продукта в интернет-магазине шаблонов для вырезания из бумаги. Есть образец (в PSD формате) и необходимые графические материалы. Необходимо выполнить небольшую корректировку оформления, изменить название и вставить другой шаблон. Пример - в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад