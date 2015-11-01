Требуется дизайн баннера для сайта, сам баннер представляет собой 4 меняющиеся по очереди картинки. Нужно сделать дизайн каждой картинки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо нарисовать 15 баннеров для Google Adwords.
Параметры такие:
- Вертикальный прямоугольник: 240 x 400.
- Полноразмерный мобильный баннер: 320 x 50.
- Баннер: 468 x 60
- Полноразмерный баннер: 728 x 90
- Квадрат: 250 x 250
- Малый квадрат: 200 x 200
- Большой прямоугольник: 336 x 280
- Встроенный прямоугольник: 300 x 250
- Небоскреб: 120 x 600
- Широкий небоскреб: 160 x 600
- Блок на половину страницы: 300 x 600
- Большой полноразмерный баннер: 970 x 90
- Большой баннер для мобильных устройств: 320 х 100
- Билборд: 970 x 250
- Портрет: 300 x 1050
тематика - сантехника и мебель для ванной
прошу указывать цену В РУБЛЯХ за весь объём.
оплата на карту, ЯД или ВМ или еще как:)
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