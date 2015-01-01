Нарисовать новогодний баннер на сайт и открытку для партнеров

Нужно оперативно нарисовать схему проезда до адреса http://maps.yandex.ru/?rtext=55.854486%2C37.565129&sll=37.617671%2C55.755768&sspn=2.165680%2C0.647427&rtm=atm&source=route&ll=37.617671%2C55.755768&spn=2.165680%2C0.647427&z=10&l=map Нужно показать два пути: 1) Из центра к точке назначения в масштабе как на картинке http://joxi.ru/KAxMjkKfMBDer8 Зеленым пометил как надо, красным перечеркнут путь в обьезд 2) Путь от МКАД к точке ...