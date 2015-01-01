Нарисовать новогодний баннер на сайт и открытку для партнеров

$45
Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок345 просмотров
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необходимо нарисовать баннер-поздравление для размещения в слайдере на главной странице сайта, и создать открытку с этой же иллюстрацией для отправки в электронном виде.

9 лет назад
plotnelena
Елена 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Acorosann
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$42
2 дня
Анна - талантливый иллюстратор, нам понравилась работа, творческий подход к делу, вежливая, ответственная, всегда на связи. Рекомендую. Анна, желаю вам успехов и процветания, при необходимости с удовольствием обращусь к вам снова! :)
Очень понравилось работать с Еленой! Замечательный и ответственный заказчик, позитивный, приятный в общении человек. Елена, спасибо за приятное сотрудничество! Буду рада Вашим новым проектам:).
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