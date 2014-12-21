Создание спрайтов для игры (космическая стрелялка)

Необходимо создать спрайты для игры. Полное описание смотрите в прикрепленном файле. Игра не будет претендовать на "крутость", поэтому заявки рассматриваются от любых фрилансеров. Желательно предоставить тестовый спрайт (или несколько), таким заявкам будет отдаваться предпочтение. Исполнитель будет выбран при наилучшем отношении "Цена-Качество". Буду рад поработать с добродушным и инициативным исполнителем.