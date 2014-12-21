Создание спрайтов для игры (космическая стрелялка)

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок521 просмотр
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Необходимо создать спрайты для игры. Полное описание смотрите в прикрепленном файле. Игра не будет претендовать на "крутость", поэтому заявки рассматриваются от любых фрилансеров. Желательно предоставить тестовый спрайт (или несколько), таким заявкам будет отдаваться предпочтение. Исполнитель будет выбран при наилучшем отношении "Цена-Качество". Буду рад поработать с добродушным и инициативным исполнителем.

9 лет назад
PATHNK
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
pani-olenka
Олена 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 часа назад
9 лет назад
$100
10 дней