Новогоднее промо

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки193 просмотра
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Задание срочное, нужно сделать достаточно быстро. Нарисовать одну картинку, обработать еще одну.

1) Нужна картинка 300х225. Тематика - Новый Год.

Приятный фон. Слева - Елочка с огоньками-шариками. Справа - надпись "С Новым Годом и Рождеством 2015!". Если будет пустовато смотреться, нужно будет раскидать конфети и подобные украшательства.

2) Прикрепляю картинку, на нее нужно нанести красивые надписи. Сверху надпись - "Поздравьте друзей первыми!", снизу, можно помельче - "лучшая открытка на одноклассниках". Все прописными буквами.

Желательный бюджет - 500р.

9 лет назад
jackberg
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
18 дней назад
9 лет назад
$11
1 день
Алла - просто молодец! Никаких лишних вопросов, очень вежливое общение, и отличная работа. Все красиво, придраться не к чему. Спасибо!
Евгений отличный заказчик: задание описано четко, согласовано. Моментально утверждена и оплачена работа. Благодарю за бонус и комфортное сотрудничество! Мои наилучшие рекомендации к сотрудничеству. И пожелания успехов, здоровья и добра всегда! С уважением, Алла.