Новогоднее промо

Необходимо создать спрайты для игры. Полное описание смотрите в прикрепленном файле. Игра не будет претендовать на "крутость", поэтому заявки рассматриваются от любых фрилансеров. Желательно предоставить тестовый спрайт (или несколько), таким заявкам будет отдаваться предпочтение. Исполнитель ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание срочное, нужно сделать достаточно быстро. Нарисовать одну картинку, обработать еще одну.
1) Нужна картинка 300х225. Тематика - Новый Год.
Приятный фон. Слева - Елочка с огоньками-шариками. Справа - надпись "С Новым Годом и Рождеством 2015!". Если будет пустовато смотреться, нужно будет раскидать конфети и подобные украшательства.
2) Прикрепляю картинку, на нее нужно нанести красивые надписи. Сверху надпись - "Поздравьте друзей первыми!", снизу, можно помельче - "лучшая открытка на одноклассниках". Все прописными буквами.
Желательный бюджет - 500р.
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