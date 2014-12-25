Новогоднее промо

Задание срочное, нужно сделать достаточно быстро. Нарисовать одну картинку, обработать еще одну.

1) Нужна картинка 300х225. Тематика - Новый Год.

Приятный фон. Слева - Елочка с огоньками-шариками. Справа - надпись "С Новым Годом и Рождеством 2015!". Если будет пустовато смотреться, нужно будет раскидать конфети и подобные украшательства.

2) Прикрепляю картинку, на нее нужно нанести красивые надписи. Сверху надпись - "Поздравьте друзей первыми!", снизу, можно помельче - "лучшая открытка на одноклассниках". Все прописными буквами.

Желательный бюджет - 500р.