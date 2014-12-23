Нарисовать схему проезда для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок364 просмотра
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Нужно оперативно нарисовать схему проезда до адреса

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.854486%2C37.565129&sll=37.617671%2C55.755768&sspn=2.165680%2C0.647427&rtm=atm&source=route&ll=37.617671%2C55.755768&spn=2.165680%2C0.647427&z=10&l=map

Нужно показать два пути:

1) Из центра к точке назначения в масштабе как на картинке http://joxi.ru/KAxMjkKfMBDer8

Зеленым пометил как надо, красным перечеркнут путь в обьезд

2) Путь от МКАД к точке назначения

http://joxi.ru/v29yNYEF3kJE2G

Пример как нравится http://www.cntcreative.com/images/map.png

9 лет назад
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад