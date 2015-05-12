Дизайн карты

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки294 просмотра

Нужно сделать дизайн карты для карточной игры. Подробное ТЗ в файле.

10 лет назад
sawnow
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Kaliban
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
4 дня
Качеством работы доволен, все исправления вносились быстро и без каких либо проблем, все в срок. Буду работать с этим человеком еще!
Приятно работать с человеком, который точно знает, чего хочет, и грамотно ставит задачу.

Заявки фрилансеров

Kaliban
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад