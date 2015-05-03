Векторные изображения из растровых

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Закрыт29 заявок410 просмотров

Добрый день!

Есть логотипы в растре, нужно перевести в вектор.

Всего порядка 170-180 картинок. Примеры картинок в приложении. Есть чуть проще, чуть легче.

Пожалуйста, в заявке пишите сроки и цену.

10 лет назад
cheechoo
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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