Нарисовать картинку для сайта и рекламы

Требуется нарисовать картинку на подобии той что в приложении. Свои технические моменты описал в задании которое прилагаю, принимаются поправки по дизайну если они улучшат общий вид.

Оплата в рублях, яндекс деньги или карта сбербанка.

Пожалуйста пишите стоимость работы в заявке, срок исполнения до 2 недель.