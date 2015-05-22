Нарисовать картинку для сайта и рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок302 просмотра

Требуется нарисовать картинку на подобии той что в приложении. Свои технические моменты описал в задании которое прилагаю, принимаются поправки по дизайну если они улучшат общий вид.

Оплата в рублях, яндекс деньги или карта сбербанка.

Пожалуйста пишите стоимость работы в заявке, срок исполнения до 2 недель.

10 лет назад
travelmate2413
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kaliban
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
За одни сутки была нарисована картинка для главной страницы сайта и рекламы. Все поправки были учтены и исправлены. Рекомендую как мастера знающего своё дело.
Приятно работать с человеком, который точно знает, что ему нужно и может грамотно донести задачу до исполнителя.

Заявки фрилансеров

Kaliban
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад