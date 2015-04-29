Необходимо нарисовать 10 слайдов в заданном стиле в максимально краткие строки.
Фон для игрового сайта
Добрый день!
Требуется нарисовать насколько красочных и сочных фонов для сайта игровой тематики.
Пример можете посмотреть на сайте mmorpg.com
От вас пример работ подобного рода, цена за 1 фон и срок.
Заявки фрилансеров
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