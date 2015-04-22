Обложка для книги

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Закрыт5 заявок242 просмотра

Всем привет.

Книга, в которой описываются лабиринты разума, его ловушки, мысли и механизмы памяти, которые управляют людьми на протяжении тысячелетий. Показывается вся тяжесть бытия и указывается, где выход. Книга научно-популярная, но следует учесть, что следующая часть - научная фантастика. В этой обложке нужно отразить намек на фантастический элемент следующей части тоже.

Рабочее название данной книги - "Из лабиринтов ума".

Предполагается использование черной обложки, что указывает на темноту, пустоту. Возможны элементы киберимплантов, туннелей, резких линий. Но использовать бетонные лабиринты, лабиринты-поля, зеленый оттенок, неоновые световые пути в пустотах - нельзя (будут намекать на существующие фильмы).

Требуется только фронтальная страница (переплёт и обратная сторона не нужны). Может быть и постером.

Данный проект предназначен только для предварительного сбора заявок.

Пожалуйста, приложите ваше портфолио и, если вам уже понятна задача, можете указать цены.

Спасибо за ваше участие.

10 лет назад
navi099
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9 лет назад
3 отзыва

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