Требуется дизайн 100 лент. опыт работы желателен. желательно прикреплять образцы работ. пример во вложении
Иллюстратор (Pixel Art)
Для настольной игры необходимо создать иллюстрации в стиле Pixel Art.
Вдохновляют 16-битные игры Nintendo и Sega. Их стилистики следует придерживаться.
Оплата по договоренности.
Рассматриваются только кандидаты, приславшие примеры своих работ.
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