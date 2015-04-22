Иллюстратор (Pixel Art)

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Для настольной игры необходимо создать иллюстрации в стиле Pixel Art.

Вдохновляют 16-битные игры Nintendo и Sega. Их стилистики следует придерживаться.

Оплата по договоренности.

Рассматриваются только кандидаты, приславшие примеры своих работ.

10 лет назад
Rainvention
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров