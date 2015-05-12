Выполнить иллюстрацию дома, защищаемого от молнии

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок238 просмотров

Краткое описание проекта во вложении.

Остальные детали обсудим с исполнителем.

10 лет назад
ndmitrenko
Надежда 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
10 лет назад
$25
2 дня
Это второй мой заказ Ольге, поскольку от работы по первому проекту у меня остались только положительные впечатления. Результат этой работы так же оправдал все ожидания, получилось именно, что мне было нужно. Ольга, спасибо!
Надежда очень вежливый и порядочный заказчик.Приятно было работать с Вами. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
10 лет назад