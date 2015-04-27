Иллюстрации для блога Negoloday.ru

Для наглядности и лучшего понимания нужно сделать 4 картинки (иллюстрации) основного содержания статьи http://negoloday.ru/vse-li-zhiryi-v-produktah-pitaniya-odinakovo-vrednyi/

Может быть рисунок, коллаж, инфографика. Тона светлые, рисунок, силуэт легкий. Задача - оживить текст и сделать его понятным, выразительным... :)

Обратите внимание, что наши клиенты — женщины от 30 лет. Примерно половина наших женщин еще постарше — 40–50 лет.

Думаю, что иллюстрации должны быть в спокойных светлых тонах. Возможно похожие на рисунки в учебниках. Просто, понятно и красиво.

Мультяшки, девочки в бикини — точно не наша тема…

Пример картинок приложил к проекту.

Темы картинок

1. проблемы женщин, которые долго едят обезжиренные продукты. Список проблем есть в статье.

2. жиры растительные и животные. в каких продуктах содержатся.

3. транс жиры. вред

4. польза жиров. Проблемы наоборот. Например, была проблема - " Кожа становится бледной и очень сухой", значит пользой будет " кожа будет румяной и молодой". :)

Ссылка на статью http://negoloday.ru/vse-li-zhiryi-v-produktah-pitaniya-odinakovo-vrednyi/

Подходящий пример анимированных картинок, иллюстраций на нашу тему посмотрите в видео-ролике https://www.youtube.com/watch?v=LgzhNnaZpgk

Каждую неделю публикуем по статье, поэтому картинки нужны будут каждую неделю. Оплата - 1000 руб за 4 иллюстрации для статьи. Удобно ЯндексДеньги, АльфаБанк, СберБанк, Киви, WMR

Дайте ссылки на ваши конкретные работы, подходящие к заданию. Общие ссылки на портфолио давать не надо!