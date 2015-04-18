Нужно нарисовать рекламный комикс.

Тематика: офис, телефонные звонки между персоналом ...

Формат А5-А4, в цвете.

Прикрепил к проекту понравившийся стиль, но допускаются и другие стили.

От вас нужно:

1. цена за простой уровень с примером

2. цена за средний уровень с примером

3. цена за высокий уровень с примером

И сроки +-

Интересуют ваши работы, а не просто "я могу лучше".

Без отзывов - буду работать без предоплаты.