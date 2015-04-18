Нарисовать рекламный комикс

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок199 просмотров

Нужно нарисовать рекламный комикс.

Тематика: офис, телефонные звонки между персоналом ...

Формат А5-А4, в цвете.

Прикрепил к проекту понравившийся стиль, но допускаются и другие стили.

От вас нужно:

1. цена за простой уровень с примером

2. цена за средний уровень с примером

3. цена за высокий уровень с примером

И сроки +-

Интересуют ваши работы, а не просто "я могу лучше".

Без отзывов - буду работать без предоплаты.

10 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Инфографика

    Создание инфографики на разные темы. В предложении дайте ссылку на ваши работы. В помощь дизайнеру куплю любой набор элементов - http://graphicriver.net/search?utf8=%E2%9C%93&amp;term=infographics Не надо будет ничего придумывать в плане иконок, главное ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рисунки для школьного проекта

    $60

    Всем привет!!! Для школьного проекта необходимо нарисовать 12 рисунков. Тема- сказка 12 месяцев. Персонажи (в виде людей как в мультфильме) январь, февраль и т.д. Все герои должны быть в полный рост в костюмах и отрибутике ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать план с файла Autocad

    Имеется план этажей в Autocad, требуются отрисовать его в векторе без всего лишнего, оставить только стены и метраж, все остальные данные не нужны. файл для скачки http://файлообменник.рф/1kcl9duu60bi.html

    AutoCAD
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать картинку для сайта

    $5

    Друзья, есть сайт www.krepauto.ru На главной странице есть картинки типов деталей. В самый конец хотим вставить новую картинку (там только сейчас написано металлический автокрепеж). Есть фотка (сфоткали на белом листе бумаги нужные детали) и ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Флеш анимация на сайт

    Нужно сделать флеш-заставку на сайт. Эскиз по вложении. Образ и сама девушка должны максимально быть похожи на девушку с фото. Она стоит в полупрозрачном приличном платье,со своей горы смотрит на "мир", на ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перерисовка изображения в вектор

    Нужно перерисовать лицо данного человека в вектор смотрящим в бинокль. Изображение в векторе по чертам лица должно совпадать с оригиналом,т.е. мне не важна детальная прорисовка,а важно чтобы лицо с биноклем было узнаваемо. Прикрепил к заказу ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание 2-х этикеток для Препарата Очищение легких от курения

    Создание 2-х этикеток для стеклянных флаконов препарата Эликсир для курящих "Здоровые легкие". 10 мл – 6 длина 3.5 высота Наименование Эликсир для курящих «Здоровые легкие» для ингаляций Логотип по центру ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перерисовать схему из растра в вектор

    Требуется преобразовать растровое изображение схемы в векторный формат (предпочтительно, Visio 2003-2010, но это обсуждаемо, возможно у Вас есть лучший вариант). Условные обозначения должны быть вынесены в библиотеку (либо, взяты из существующей). Конвертировать векторизатором нельзя, так ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад