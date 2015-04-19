Отрисовать план с файла Autocad

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Завершен4 заявки183 просмотра

Имеется план этажей в Autocad, требуются отрисовать его в векторе без всего лишнего, оставить только стены и метраж, все остальные данные не нужны.

файл для скачки http://файлообменник.рф/1kcl9duu60bi.html

AutoCAD
10 лет назад
anatoliy-zubarev
Анатолий 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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