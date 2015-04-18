Флеш анимация на сайт

Нужно сделать флеш-заставку на сайт.

Эскиз по вложении.

Образ и сама девушка должны максимально быть похожи на девушку с фото. Она стоит в полупрозрачном приличном платье,со своей горы смотрит на "мир", на долину.

она: только со спины. при наведении развеваются волосы и ссылка.

Колористика пейзажа: по душе такие анимации как в мультфильме "5 сантиметров в секунду" и "мой сосед тоторо"

Более подробное ТЗ в ЛС.

Необходимо знать примерные сроки и цена.