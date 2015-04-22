Задача: нужно нарисовать 15 иллюстраций, которые будут использованы для печати книги по онлайн бизнесу. Слово иллюстрация может быть Слишком громкое. Нужны рисунки, наподобие таких (минимум деталей, основное - передать диалог ...
Требуется нарисовать/скопировать рисунок с фото
Требуется нарисовать/скопировать рисунок с футболки. Желательно 1 в 1. Бюджет ограничен.
Выбранный исполнитель
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