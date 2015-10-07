Перерисовка покемонов

Добрый день

Нам нужно нужно перерисовать около 100 артов покемонов.

Стоимость и условия работы буду обсуждать лично, так как работы много.

От каждого желающего, хочу увидеть примерную цену одной работы.

Инструкция:

1) Новый покемон не должен быть повёрнут в 1 сторону

1.1) Пример можно увидеть в прикреплённых файлах, обратите внимание, он выглядит объёмнее и живее, нежели, если бы был повёрнут в одну сторону

2) Покемон должен содержать в себе общие черты старого, но при этом должен отличаться на 70%

3) Цвета нового питомца не обязательно менять, если он достаточно сильно изменён

3.1) Если отличия от оргинила не достаточно большие, изменение цвета может повлиять на общую картину и уменьшить сходства

4) Минимальный размер изображения 500 на 500

4.1) Пересылаемый работы должны быть в формате png

5) Покемон не должен владеть лишними предметами

5.1) Исключение, если это подчёркивает суть покемона

Я хотел бы обратить внимание, что итоговые работы, нельзя выставлять в своём портфолио.

А также предъявлять дальнейшие претензии на владение и использование данного арта.

Заранее всем спасибо.

Напоминаю, что стоимость устанавливайте одной работы.

К проекту будет привлечено несколько человек!