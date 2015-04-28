Разработка макета шеврона

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Завершен7 заявок184 просмотра

Разработать макет круглого шеврона, размером 70х70 мм

Макет должен содержать герб города (предоставлю в векторном формате, его нужно раскрасить), георгиевскую ленту и надпись:

"Лужский рубеж"

под гербом "Помним, гордимся!"

10 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Все прошло отлично, сотрудничеством доволен. Станислав не только грамотно все выполнил, но и проявил фантазию, что немаловажно!
Спасибо, Артём за интересный проект. Утверждение и оплата - легко и быстро! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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