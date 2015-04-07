Здравствуйте, дорогие исполнители! Необходимо разработать логотип для интернет магазина автозапчастей www.best-parts.com.ua (Возможно ввиде машинки, использовать цвета черный,салатовый,оранжевый) Интернет магазин в проэкте. Творите, создавайте. Спасибо!
Иллюстрация для сайта и графика
Необходимо для сайта нарисовать иллюстрацию в шапку. А так же пару графических элементов типа для рамок...
Всё это должно быть в старорусском стиле.
В иллюстрации к шапке будет другой сюжет, но стилистически примерно так же как на примере.
Указывайте пожалуйста стоимость работы (хотя бы примерно), сроки
А так же прикладывайте примеры ваших работ.
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