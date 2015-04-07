Иллюстрация для сайта и графика

Необходимо для сайта нарисовать иллюстрацию в шапку. А так же пару графических элементов типа для рамок...

Всё это должно быть в старорусском стиле.

В иллюстрации к шапке будет другой сюжет, но стилистически примерно так же как на примере.

Указывайте пожалуйста стоимость работы (хотя бы примерно), сроки

А так же прикладывайте примеры ваших работ.