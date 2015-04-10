Отрисовать трактор в контурный рисунок

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Завершен15 заявок271 просмотр

Прилагаю фото трактора, и прилагаю какой должен быть в отрисовке, пишите плиз сразу стоимость и сроки.

Отрисовка должна быть качественная (как на картинке на обложке), в белом и черном варианте (цвет контура), ну и в кривых и в ПСд + джипег.

10 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$14
1 день
Все быстро четко, и главное понравилось руководству!
рекомендую

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artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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