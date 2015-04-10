Отрисовать трактор в контурный рисунок

Прилагаю фото трактора, и прилагаю какой должен быть в отрисовке, пишите плиз сразу стоимость и сроки.

Отрисовка должна быть качественная (как на картинке на обложке), в белом и черном варианте (цвет контура), ну и в кривых и в ПСд + джипег.