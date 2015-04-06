Персонаж игры

# 1 — $ 50

Требуется создать харизматичного человекоподобного персонажа, главного героя игры (2d), который в дальнейшем будет реализован с разными чертами характера, эмоциями. В дальнейшем этого персонажа необходимо будет изобразить в различных жизненных ситуациях и событиях, нарисовать основные эмоции.

Конечный вариант должен быть в векторном формате.

Возраст персонажа - 20-30 лет.

На персонажа должно быть возможным использовать футуристическую стилистику, смешивать его со стилистикой Америки 50х, стимпанком и пр. С небольшими изменениями персонаж должен подходить под разные стили.