Отрисовать простой бэкграунд

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Требуется цифровой художник, который сможет нарисовать мультяшный бэк для игры.

Имеется эскиз. Ничего придумывать не нужно, просто детализировать то что есть, но в заданной стилистике.

Только растровая графика(на выходе нужен psd в слоях).

Оплата только Webmoney.

Кому интересно, вышлю примеры в личку, а после оглашайте цену и срок.

С уважением, Дмитрий.