Отрисовать простой бэкграунд

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Закрыт10 заявок253 просмотра

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Требуется цифровой художник, который сможет нарисовать мультяшный бэк для игры.

Имеется эскиз. Ничего придумывать не нужно, просто детализировать то что есть, но в заданной стилистике.

Только растровая графика(на выходе нужен psd в слоях).

Оплата только Webmoney.

Кому интересно, вышлю примеры в личку, а после оглашайте цену и срок.

С уважением, Дмитрий.

10 лет назад
kaidash
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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