Здравствуйте, нужно отредактировать 30 рисунков - оставить только основную картинку - убрать то что просвечивается с обратной при сканировании и весь текст. Два примера прилагаются - остальные похожи.
Отрисовать простой бэкграунд
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Требуется цифровой художник, который сможет нарисовать мультяшный бэк для игры.
Имеется эскиз. Ничего придумывать не нужно, просто детализировать то что есть, но в заданной стилистике.
Только растровая графика(на выходе нужен psd в слоях).
Оплата только Webmoney.
Кому интересно, вышлю примеры в личку, а после оглашайте цену и срок.
С уважением, Дмитрий.
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