Ищу художника иллюстратора для работы с принтом на футболки

Добрый день!

Ищу человека, который сможет выполнить следующие задачи (или одну из них):

1. за основу взять наше лого www.frekenshop.com.ua и сделать из него креативный рисунок для последующей печати на акционных футболках. главная цель - сделать интересный принт, который будет не стыдно надеть, при этом задействовать адрес веб-сайта (завуалированная реклама)

Примерное ТЗ по этой задаче:

- 1-2 цвета

- стиль - легкий, детский, с юмором

- тематика - принцессы, феечки, тортики - или ваши идеи

- вы даете 3 варианта, выбираем и дорабатываем 1 из них

2. сделать принт для футболки по тематике I love mama (тз даю по факту сотрудничества) или любой другой подобный.

От вас жду:

- ссылку на портфолио - понять, подходит ли ваш стиль

- стоимость работ по каждому из проектов

- сроки

- условия