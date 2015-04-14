Здравствуйте,фрилансеры! Мне необходимо нарисовать в Adobe Photoshop некоторую графику. Я предоставляю вам ссылку на оригинал в формате jpeg. Нужно все это как-то совместить в одну композицию,немного украсить. Все подробности обсуждаем непосредственно ...
Ищу художника иллюстратора для работы с принтом на футболки
Добрый день!
Ищу человека, который сможет выполнить следующие задачи (или одну из них):
1. за основу взять наше лого www.frekenshop.com.ua и сделать из него креативный рисунок для последующей печати на акционных футболках. главная цель - сделать интересный принт, который будет не стыдно надеть, при этом задействовать адрес веб-сайта (завуалированная реклама)
Примерное ТЗ по этой задаче:
- 1-2 цвета
- стиль - легкий, детский, с юмором
- тематика - принцессы, феечки, тортики - или ваши идеи
- вы даете 3 варианта, выбираем и дорабатываем 1 из них
2. сделать принт для футболки по тематике I love mama (тз даю по факту сотрудничества) или любой другой подобный.
От вас жду:
- ссылку на портфолио - понять, подходит ли ваш стиль
- стоимость работ по каждому из проектов
- сроки
- условия
Выбранный исполнитель
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