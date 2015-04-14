Ищу художника иллюстратора для работы с принтом на футболки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок343 просмотра

Добрый день!

Ищу человека, который сможет выполнить следующие задачи (или одну из них):

1. за основу взять наше лого www.frekenshop.com.ua и сделать из него креативный рисунок для последующей печати на акционных футболках. главная цель - сделать интересный принт, который будет не стыдно надеть, при этом задействовать адрес веб-сайта (завуалированная реклама)

Примерное ТЗ по этой задаче:

- 1-2 цвета

- стиль - легкий, детский, с юмором

- тематика - принцессы, феечки, тортики - или ваши идеи

- вы даете 3 варианта, выбираем и дорабатываем 1 из них

2. сделать принт для футболки по тематике I love mama (тз даю по факту сотрудничества) или любой другой подобный.

От вас жду:

- ссылку на портфолио - понять, подходит ли ваш стиль

- стоимость работ по каждому из проектов

- сроки

- условия

10 лет назад
gusvik2002
Гусева 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$13
1 день
спасибо! оперативно и качественно!
Отличный заказчик. Все понятно и оперативно. Мои рекомендации коллегам.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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