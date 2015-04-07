gusvik2002

Мы ищем специалистов по линкбилдингу с собственной базой качественных форумов dofolow и платформ для комментариев. Требуется человек, который может делать качественные обратные ссылки на технических форумах / сайтах комментариев, ориентированных на США ...
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мы ищем опытного Linkbuilder | Специалиста по аутричу, со своей базой сайтов для долгосрочных деловых отношений. Человек, которого мы ищем: - специалист с Intermediate английским языком - может ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен врестальщик для массового созданий одностраничников по HTML шаблону. задача заключается в перемещении/удалении блоков лендинга, замене текстов, картинок, ссылок. объем работ в месяц - от 25 шт и более. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть купленная тема - Авада. Необходимо кастомизировать тему для работы с сайтом. Необходимые страницы: главная (с превью блога), блог, обо мне, контакты. Также кастомизировать хедер и футер, добавить необходимые плагины. ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать фирменный стиль для бренда, производящего украшения и одежду ручной работы. в основоном - все для детей. Название - MomsCanFly (мамы могут летать). Для логотипа нужна феечка, но прикольная. ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Ищу человека, который сможет выполнить следующие задачи (или одну из них): 1. за основу взять наше лого www.frekenshop.com.ua и сделать из него креативный рисунок для последующей печати ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно создать шаблон для email рассылок в Mailchimp. Есть примерный образец. Также есть элементы корпоративного стиля (инет-магазин) Шаблон должен быть респонсивным, "прорисованы" шапка с навигационным меню, подвал, блоки выделенного текста и текста ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад