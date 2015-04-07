gusvik2002

Гусева gusvik2002

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$135
10 баллов
10 лет назад
Фирменный стиль для торговой марки производителя украшений ручн работы
Остались только положительные впечатления от работы с таким заказчиком, как Виктория. Ставит четкие задачи, комфортное общение, оплата вовремя. Спасибо за сотрудничество и возможность проявить себя в интересном проекте, желаю успешного его развития.
Юля профессионально выполнила поставленную задачу - в сроки, ответственно, правильно подобрала стиль, прислала грамотный шаблон брифа. Спасибо за сотрудничество и хороших вам клиентов!
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$13
10 баллов
10 лет назад
Ищу художника иллюстратора для работы с принтом на футболки
Отличный заказчик. Все понятно и оперативно. Мои рекомендации коллегам.
спасибо! оперативно и качественно!
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