juliachopyk

Юлия Чопик juliachopyk

 
34 годаУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Индивидуальный подход к каждому проекту, качественное выполнение, креативные решения.

Мы команда из двух человек - Юлия и Наталия. Высшее образование по специальности "Графический дизайн". Занимаемся созданием логотипов, разработкой фирменного стиля и брендбуков.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Техническое задание или заполненный бриф;

2. Предоплата 50%, которую не возвращаем в случае отказа от сотрудничества (оставляем себе за работу);

3. Работа, обсуждение, правки. Если они не соответствуют ТЗ, то развитие дальнейшего сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (увеличение стоимости проекта либо разрыв сотрудничества). Поэтому, уважаемые заказчики, пожалуйста, ответственно относитесь к формированию ТЗ, это в Ваших интересах.

4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

5. Отправка исходника (только один выбранный вариант)

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

1. QIWI;

2. Webmoney;

3. Перевод на карту ПриватБанка (для заказчиков с Украины)

Если вам нравятся предоставленные здесь работы, подходит стиль исполнения и указанные условия - обращайтесь, будем рады сотрудничеству :)

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/435046.html

http://www.weblancer.net/contests/433955.html

http://www.weblancer.net/contests/439399.html

http://www.weblancer.net/contests/442104.html

http://www.weblancer.net/contests/471348.html

http://www.weblancer.net/contests/477116.html

http://www.weblancer.net/contests/490129.html

http://www.weblancer.net/contests/511184.html

http://www.weblancer.net/contests/512859.html

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Отзывы заказчиков
demwis
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$360
10 баллов
8 лет назад
Разработка фирменного стиля, брэнд-бука
Юлия выполнила работу качественно и в срок, заботливо отвечала на все наши пожелания. Рекомендую ее как надежного исполнителя.
Рада сотрудничеству с таким заказчиком, как Дмитрий. Ответственный и добросовестный клиент, все оплаты в срок, оперативно вносил корректировки, все прошло успешно! Спасибо за проект!
Ответный отзыв
nik_adv
Никита 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа для интернет-магазина
Спасибо за работу! Качественно и выполнено в срок. Рекомендую.
Никита оказался очень хорошим заказчиком. Грамотная постановка задания, оплата без задержек, открытое приятное общение. Работа с такими людьми приносит только удовольствие).
Ответный отзыв
mr-diamant
Виталий 
37 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Дизайн фирменного бланка, соц. сетей, электронного письма, шрифта
Все сделанно на высоком уровне. Спасибо!
Сотрудничество прошло на высшем уровне, очень хороший заказчик. Успехов в дальнейшей работе компании!
Ответный отзыв
d00
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн логотипа торговой марки паштетов
Сотрудничаю с Юлей не первый раз. Хороший, креативный дизайнер, отлично понимает желания заказчика. Спасибо за работу и отзывчивость.
Спасибо за возможность проявить себя в данном конкурсе, это было не первое наше сотрудничество и надеюсь, что не последнее. Григорий умеет натолкнуть дизайнера на верную мысль, сам принимает активное участие в процессе создания логотипа, да и просто очень приятный в общении человек. Если вам придется иметь с ним дело - считайте, что крупно повезло;)
Ответный отзыв
growerpro
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
9 баллов
9 лет назад
"Студия 33"
Все норм.
Интересный проект, спасибо
Ответный отзыв
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от 5 дней
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