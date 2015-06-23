Юлия Чопик juliachopykjuliachopyk
Мы команда из двух человек - Юлия и Наталия. Высшее образование по специальности "Графический дизайн". Занимаемся созданием логотипов, разработкой фирменного стиля и брендбуков.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Техническое задание или заполненный бриф;
2. Предоплата 50%, которую не возвращаем в случае отказа от сотрудничества (оставляем себе за работу);
3. Работа, обсуждение, правки. Если они не соответствуют ТЗ, то развитие дальнейшего сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (увеличение стоимости проекта либо разрыв сотрудничества). Поэтому, уважаемые заказчики, пожалуйста, ответственно относитесь к формированию ТЗ, это в Ваших интересах.
4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;
5. Отправка исходника (только один выбранный вариант)
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
1. QIWI;
2. Webmoney;
3. Перевод на карту ПриватБанка (для заказчиков с Украины)
Если вам нравятся предоставленные здесь работы, подходит стиль исполнения и указанные условия - обращайтесь, будем рады сотрудничеству :)
Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/435046.html
http://www.weblancer.net/contests/433955.html
http://www.weblancer.net/contests/439399.html
http://www.weblancer.net/contests/442104.html
http://www.weblancer.net/contests/471348.html
http://www.weblancer.net/contests/477116.html
http://www.weblancer.net/contests/490129.html
http://www.weblancer.net/contests/511184.html
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