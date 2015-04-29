Фирменный стиль для торговой марки производителя украшений ручн работы

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  2. Фирменный стиль
Завершен20 заявок192 просмотра

Необходимо создать фирменный стиль для бренда, производящего украшения и одежду ручной работы. в основоном - все для детей.

Название - MomsCanFly (мамы могут летать).

Для логотипа нужна феечка, но прикольная.

В фирменный стиль должны входить:

- лого

- печать

- бирка

-визитка

есть примерное видение шрифта и стиля.

напишите ваш бюджет, сроки, условия.

10 лет назад
gusvik2002
Гусева 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$135
14 дней
Юля профессионально выполнила поставленную задачу - в сроки, ответственно, правильно подобрала стиль, прислала грамотный шаблон брифа. Спасибо за сотрудничество и хороших вам клиентов!
Остались только положительные впечатления от работы с таким заказчиком, как Виктория. Ставит четкие задачи, комфортное общение, оплата вовремя. Спасибо за сотрудничество и возможность проявить себя в интересном проекте, желаю успешного его развития.

Заявки фрилансеров

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад

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