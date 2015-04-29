Нужно сделать бланки, визитки, конверты в стиль сайта + оформление брошюры (рекламная раздатка) Пример раздатки прикреплен!
Фирменный стиль для торговой марки производителя украшений ручн работы
Необходимо создать фирменный стиль для бренда, производящего украшения и одежду ручной работы. в основоном - все для детей.
Название - MomsCanFly (мамы могут летать).
Для логотипа нужна феечка, но прикольная.
В фирменный стиль должны входить:
- лого
- печать
- бирка
-визитка
есть примерное видение шрифта и стиля.
напишите ваш бюджет, сроки, условия.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $70
Из этого логотипа надо сделать фирменный стиль и элементы - визитка, фирменный бланк, конверт, CD-диск. Предоставить все это в мокапе (презентации) (могу дать шаблон для мокапа, если нету). Описать кратко брендбук (основные цвета, ...Завершен10 лет назад
- $15
Привет! Для строительной компании необходимо разработать логотип, визитку, и бланк официального письма.Фирменный стиль18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $125
Разработать стильный логотип на основе ПЕРСОНАЖА,очень важно ! Прошу отмечаться только тех кто имел опыт разработки персонажей. + фирменный стиль из следующих элементов : 1.Визитки 2.Фирм.Бланк 3.Пакеты 4.Бейджик ...Завершен10 лет назад
Мы ищем дизайнера, который сможет создать презентацию в PowerPoint в ярком, свежем, современном корпоративном стиле. Презентация нужна для демонстрации транспортных, складских и логистических услуг компании. На основе предоставленной информации (материалы, графики, фотографии) нужно ...Фирменный стиль13 заявокЗакрыт10 лет назад
Задание простое: нужно сделать дизайн хенгеров (хангеров). ТЗ отправлю исполнителю. Также после этого закажу простой минималистичный дизайн для визитки. Жду ваших предложений и цен за работуЗавершен10 лет назад
- $100
Задача: разработать логотип, фирменный стиль, брендбук. Сайт: http://aquaf.ru/ Название: АкваФокус Компания «АкваФокус» занимается обеспечением коттеджей, частных домов и организаций эффективными системами водоснабжения, отопления, очистки воды и канализации. Мы ...Фирменный стиль27 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать дизайн фирменного стиля включающий в себя: 1) логотип 2) фирменное написание 3) визитка 4) фирменный бланк. Далее подробней: 1) Название компании для которой все это ...Завершен10 лет назад
1. КП после звонка ( краткое информационное) 2 КП для выставления ценника какого-либо материала с возможностью редактирования для сайта ПТСК-стройпроект.РФ просьба указывать делаете вы только дизайн или еще текст и стоимость работыФирменный стиль8 заявокЗакрыт10 лет назад