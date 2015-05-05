Привет! Для строительной компании необходимо разработать логотип, визитку, и бланк официального письма.
Сделать фирменный стиль на основе логотипа
Из этого логотипа надо сделать фирменный стиль и элементы - визитка, фирменный бланк, конверт, CD-диск.
Предоставить все это в мокапе (презентации) (могу дать шаблон для мокапа, если нету).
Описать кратко брендбук (основные цвета, шрифты).
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