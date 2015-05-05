Сделать фирменный стиль на основе логотипа

Мы ищем креативного и опытного дизайнера или студию. Стиль разрабатывается для сети языковых школ. Предполагается длительное поэтапное сотрудничество. Заказ будет сделан не на весь объем, а на отдельные части. Просим откликнуться специалистов в фирменном стиле. ...