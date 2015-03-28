Необходимо разработать Логотип, Визитку, Бланк письма

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт18 заявок194 просмотра

Привет!

Для строительной компании необходимо разработать логотип, визитку, и бланк официального письма.

10 лет назад
romaolar
Роман 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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