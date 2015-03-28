Создать презентацию PowerPoint в ярком, свежем, современном корп стиле

Мы ищем дизайнера, который сможет создать презентацию в PowerPoint в ярком, свежем, современном корпоративном стиле. Презентация нужна для демонстрации транспортных, складских и логистических услуг компании.

На основе предоставленной информации (материалы, графики, фотографии) нужно будет красиво разместить все по предоставленной структуре.

Ожидаем от дизайнера новых идей, цветовых решений, ярких понятных, читабельных слайдов - которые смогут привлечь внимание слушателей, чтоб выглядело дорого и солидно!

Также будем не против, если добавите немного анимации.