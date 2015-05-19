Разработка фирменного стиля и персонажа в лого

Разработать стильный логотип на основе ПЕРСОНАЖА,очень важно ! Прошу отмечаться только тех кто имел опыт разработки персонажей. + фирменный стиль из следующих элементов :

1.Визитки

2.Фирм.Бланк

3.Пакеты

4.Бейджик

5.Фирменная желетка

6.Ручка

7.Комбинизон

Работаем до полного утверждения заказчиком - это самый важный критерий !

Исполнителя выбираю сегодня

Первые 3 варианта нужно будет показать уже к утру понедельника.