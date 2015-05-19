Разработка фирменного стиля и персонажа в лого

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен19 заявок241 просмотр

Разработать стильный логотип на основе ПЕРСОНАЖА,очень важно ! Прошу отмечаться только тех кто имел опыт разработки персонажей. + фирменный стиль из следующих элементов :

1.Визитки

2.Фирм.Бланк

3.Пакеты

4.Бейджик

5.Фирменная желетка

6.Ручка

7.Комбинизон

Работаем до полного утверждения заказчиком - это самый важный критерий !

Исполнителя выбираю сегодня

Первые 3 варианта нужно будет показать уже к утру понедельника.

10 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$125
3 дня
Не в первый раз работаем ! Все отлично !!!
Отлично поработали с Иваном!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать презентацию PowerPoint в ярком, свежем, современном корп стиле

    Мы ищем дизайнера, который сможет создать презентацию в PowerPoint в ярком, свежем, современном корпоративном стиле. Презентация нужна для демонстрации транспортных, складских и логистических услуг компании. На основе предоставленной информации (материалы, графики, фотографии) нужно ...

    PowerPoint
    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн хангера (хенгера)

    Задание простое: нужно сделать дизайн хенгеров (хангеров). ТЗ отправлю исполнителю. Также после этого закажу простой минималистичный дизайн для визитки. Жду ваших предложений и цен за работу

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фирменный стиль + логотип

    $100

    Задача: разработать логотип, фирменный стиль, брендбук. Сайт: http://aquaf.ru/ Название: АкваФокус Компания «АкваФокус» занимается обеспечением коттеджей, частных домов и организаций эффективными системами водоснабжения, отопления, очистки воды и канализации. Мы ...

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать фирменный стиль

    Необходимо сделать дизайн фирменного стиля включающий в себя: 1) логотип 2) фирменное написание 3) визитка 4) фирменный бланк. Далее подробней: 1) Название компании для которой все это ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Коммерческое предложение

    1. КП после звонка ( краткое информационное) 2 КП для выставления ценника какого-либо материала с возможностью редактирования для сайта ПТСК-стройпроект.РФ просьба указывать делаете вы только дизайн или еще текст и стоимость работы

    Фирменный стиль8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать дизайн продающего резюме

    Есть стандартное резюме хорошего руководителя продаж автосалона за 9 лет - построил салон, с 0 продажи настроил - много компетенций, профи до этого два места работы Надо все красиво ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать фирменный стиль для языковой школы

    Мы ищем креативного и опытного дизайнера или студию. Стиль разрабатывается для сети языковых школ. Предполагается длительное поэтапное сотрудничество. Заказ будет сделан не на весь объем, а на отдельные части. Просим откликнуться специалистов в фирменном стиле. ...

    Фирменный стиль15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать логотип, визитку, скидочный купон, подарочный сертификат.

    Разработать логотип для ювелирной розничной компании и дизайн: визитки, скидочного купона, подарочного сертификата Подробное описание задания в прикрепленном файле. Пожалуйста, укажите за сколько Вы выполните конкретно это задание, и Ваши условия (например, сколько ...

    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад