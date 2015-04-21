Фирменный стиль + раздатку (брошюра)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен9 заявок222 просмотра

Нужно сделать бланки, визитки, конверты в стиль сайта + оформление брошюры (рекламная раздатка)

Пример раздатки прикреплен!

10 лет назад
wizgroup
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$30
3 дня
Спасибо Андрею, все ок. Будем сотрудничать!
Всё отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад

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